Eestimaa Loomakaitse Liit rikub heategusid tehes ise seadust

MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) juhatusse kuuluv Pille Tees ei varjagi, et nad rikuvad kehtivaid seadusi ja regulatsioone teadlikult. "Õiguste ja kohustuste konflikti puhul, kus kaalul on ühelt poolt loom kui loomapidaja vara ja tema valdus, kuid teiselt poolt loom kui elusolend ning tema tervis ja heaolu, millele on ilmne oht, võtab ELL tõepoolest võimaliku rikkumise riski, et aidata looma ja täita oma kohustust mitte jätta looma abitusse seisundisse," rääkis ta. "Jätkame oma tegevust samamoodi ka edaspidi, ja kui loom vajab abi, siis me ka aitame nii, nagu on meil parasjagu võimalik – kui olukord on kriitiline, siis võtame looma kaasa."