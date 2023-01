Õnnetust pealt näinud Volvo juht ütles, et tema ootas F. G. Adoffi ja Võidu tänava ristil, et parempööret teha. "Ja siis üks auto tuli päris kiiresti, suunatuld ta ei näidanud ning järgmisena nägin, et üks inimene sai autolt löögi täpselt auto keskosaga. Ta ei pidurdanud ega midagi," rääkis mees ja lisas, et jalakäija võis olla umbes 15-aastane. "Kapuuts oli peas ja ma ei näinud, kas see oli poiss või tüdruk," lausus mees. Pealtnägija sõnul jalakäija peale õnnetust omal jalal ei liikunud, vaid transporditi kiirabiautosse kanderaamil.