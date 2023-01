Seaduse ees on kõik võrdsed, ka heategu tehes.

Kõige märgilisem selle loo juures on tõsiasi, et MTÜ Eestimaa Loomakaitse Liit juhatuse liige Pille Tees tunnistab üsna avameelselt, et loomade heaolu nimel rikuvad nad seadust, võttes vastutuseriski.