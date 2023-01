Mure kasside pärast ajas loomakaitsjad tegudele

Toolse metsade vahel peetav kodutute kasside varjupaik on huviorbiidis loomakaitsjatel, kes soovivad vabastada väidetavalt halbades tingimustes hoitud kiisusid. Varjupaiga perenaise sõnul on tegu alusetu laimuga, mille on põhjustanud tüli päranduse pärast.