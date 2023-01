Omavalitsused ragistasid päästeameti õppusel ajusid

"See on väga hea, et selline õppus tehti, sest me saime endale edasise tööplaani. Esimesena saame siin saadud info edasi anda kuu lõpus toimuval korteriühistute infopäeval. Kortermajades toimib vesi ja kanalisatsioon kõik elektriliste pumpade pealt ning nende käimashoidmise jaoks elektrikatkestuste korral on vaja generaatoreid. Maamajapidamises on muidugi lihtsam kui tuli on pliidi alla ning häda saad kasvõi õues ära teha," rääkis Võrno.