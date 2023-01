Vanemate telefonidega helistamine muutub varsti võimatuks

Otsesemalt puudutab 3G võrgu sulgemine neid Telia kliente, kelle kasutuses on vaid 2G ja 3G võrkudes toimivad mobiiltelefonid. Tegu on telefonidega, millel puudub VoLTE tugi ja millega ei saa helistada 4G võrgus. Halvimal juhul – kui kasutaja telefon oskab töötada vaid 3G võrgus – tähendab see kliendile, et peale 3G võrgu sulgemist ei saa ta enam oma telefoni kasutada. Samuti tuleb tähele panna, et ka mitte kõik 4G ja 5G telefonid ei sisalda VoLTE tuge.