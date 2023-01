Spordikeskuse spordirada võtab keele vestile

Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats sõnas raja avamisel, et läbi mitme korruse looklev spordirada on kõikidele jõukohane. See annab Satsi sõnul õpetajatele kehalise kasvatuse tunnis vaheldust ning treenerid saavad saalist korraks välja tulla ja üldkehalist treeningut teha. "Luban, et homme on mingid kohad valusad," sõnas spordikeskuse juht ja lisas, et kui rada iga nädal kolm korda läbi teha, pole muud kuukaarti vajagi.