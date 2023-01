Riik annab Lääne-Virumaal rendile seitse maatükki

Kahte maatükki seitsmest on varemalt kasutatud ka põllumaana, kuid ülejäänute kasutamisele leidub hulk piiranguid. Näiteks on mõnedel maaaladel kaitsealuste liikide elukohti või kasvab seal karuputk. Mõni kuulub Natura 2000 võrgustikku ja on kuulutatud hoiualaks. Mõned maaalad on kuulutatud nitraaditundlikeks, mis tähendab, et seal ei saa kasutada paljusid väetisi.