Rakvere avatud noortekeskus kolis linna südamesse

Uues noortekeskuses saab aega veeta, mängides lauamänge, piljardit, lauahokit, lauajalgpalli, pingpongi, samuti on seal köögiosa ning eraldi videomängunurk PlayStationi ja suure ekraaniga. Rakvere avatud noortekeskuse (RANK) noorsootöötajad on uute ruumidega väga rahul, ainult praegu valged seinad on plaanis lähitulevikus üle võõbata või plakatitega katta.