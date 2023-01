Juhtkiri: liikluses on kaalul elu

Viimastel kuudel oleme saanud leheveergudel kajastada üsna mitu korda juhtumeid, kus jalakäija on jäänud auto alla. Enamasti juhtuvad sellised õnnetused ülekäiguradadel, eriti ehmatavad on need, kus kannatajaks on laps. Põhjuseks on aga pea alati tähelepanematus. Jalakäija võib küll olla ülekäigurajal eelisõigusega, kuid temagi peab veenduma, et sõidukijuht on teda märganud ja jõuab õigel ajal pidurdada.