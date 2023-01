Kiri: pappi ja keppi

Koer ei haugu mitte sellepärast, et ta kuri on, vaid seetõttu, et amet on selline. Kes tahab valituks saada, peab hääled kokku koguma ja alles siis saab võimule tõusta. Seda ei saa neile pahaks panna, sest neil on selline amet. Ikka enne töö ja pärast lõbu, nagu ütles üks mees, kes enne ämma matust hommikul veel tööle läks. Valija kui kodaniku kohus on valima minna. Enamik teeb seda põhimõttel meeldib – ei meeldi, käib hädapärast kah, seda tüüpi ei vali ma ka surma ähvardusel, tema koer murdis möödunud suvel minu lamba. Üks mees teatas, et tema valib ringkonna nimekirjast kõige ilusama naise. Seegi on valik, vähemalt silmale kena vaadata.

Nüüd hakkavad võimulepürgijad mööda Eestimaad tuuritama ja valijatega kohtuma. Sealt ta tuleb, näol parim Colgate’i-naeratus, ja teatab, et tema eesmärk on, et kõigil eestimaalastel oleks hea elada. Ärge uskuge, sest see pole võimalik. Ja kui ta lisab, et toetusi ei luba kellelegi, sest raha ei ole tähtis, siis see on täielik kamarajura. Nagu üks tark mees on öelnud, raha on alati asjasse segatud. Alati.