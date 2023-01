Eesti riigikaitse peab olema palju laiapindsem

Hodgesi kolmas soovitus viitab ilmselgetele puudujääkidele meie laiapindses riigikaitses. Kui laiapindne meie riigikaitse siis tegelikult on, kui jämedalt pool ühiskonnast on kaasamata, st inimestel puudub igasugune ettevalmistus ja riigikaitseoskused? Eeskätt pean silmas naisi, aga ka neid mehi, kes ühel või teisel põhjusel arstlikku komisjoni ei läbinud ja ajateenistusest priiks said või keda pole kunagi teenistusse isegi kutsutud, sest kõiki teenistuskõlblikke noormehi ei kutsuta. Tänavu värvatakse ajateenistusse 3500, järgmisel aastal 3800 ja aastal 2026 plaanitakse värvata 4000 ajateenijat.