Talv, kuigi lumeta, on lõpuks ometi kanda kinnitanud. Rakvere linna elanikud, kes pori ja läbipääsmatute tänavatega kimpus olid, võivad veidi kergemalt hingata. Kuid paraku, pori asemel on nüüd jää ja jalakäija ainuke unistus on – veidi liiva kõnniteele. Rakvere MEK on teinud üleskaevamisi seoses gasifitseerimisega, aga pole kaevamistöid õigel ajal lõpetanud.