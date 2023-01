Duo Media Networks näitab Pariisi suveolümpiat 250 tunni jagu

Duo Media Networksi (DMN) juhatuse esimehe Jüri Piheli sõnul on DMN-i meediaväljaannetel ette näidata suurepärane õnnestumine 2020. aasta Tokyo suveolümpialt ja 2022. aasta Pekingi taliolümpialt. Duo Media Networksi spordi peaprodutsent ja olümpiaprogrammi juht Toomas Vara lisas, et Pariisi suveolümpia maht on 250 tundi.