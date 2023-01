Elektriraudtee ulatub peagi Aegviidust Tartu ja Narvani

Eelmise aasta 16. septembril alustas AS Eesti Raudtee hanget kontaktvõrgu ehitamiseks Aegviidust läbi Tapa Tartusse. "Praeguseks on vastav hange lõpusirgel, ning kui kõik läheb plaanitult, allkirjastame juba lähiajal lepingu, mille käigus vajalikud tööd tehakse. Lepingu sõlmimisest lahutavad meid hetkel veel mõned sammud, kuid loodetavasti toimub see nädala-paari jooksul," rääkis Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juht Andrus Alas.

"Paralleelselt hankega on käinud ehituslubade taotlemise protsess. Täpset ehituse ajakava ei saa hetkel välja tuua, sest see selgub peale ehitajaga lepingu sõlmimist. Oluline on märkida, et kontaktvõrk peab olema valmis 2024. aasta lõpuks," jätkas Alas.