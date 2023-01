Väike-Maarja vald müüb enampakkumisel raieõigust

Väike-Maarja vallavalitsus pani enampakkumisele kasvava metsa raiõiguse kahel eraldisel. Alad asuvad Väike-Maarja vallas Rastla külas Veehaardel. Ühe eraldise suurus on 0,39 ha, raiemaht 74 tihumeetrit, ja teise 1,95 ha, raiemaht 408 tihumeetrit. Metsamajandamise kavast võib lugeda, et 40 protsenti puudest on küps hall lepp (202 tm), pea 20 protsenti haab (92 tm) ja pea 20 protsenti kuusk (79 tm).