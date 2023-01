Keelekümbluskooli ja gümnaasiumi ühendamisel on palju lahtisi otsi

Tapa keelekümbluskoolis rakendatakse juba kuusteist aastat varajast keelekümblust. See tähendab, et alates esimesest klassist õpivad lapsed eesti keeles. Algklassides on lastel venekeelset õpet viis kuni seitse, keskastmes viis tundi nädalas. See hõlmab vene keele ja kirjanduse tunde.