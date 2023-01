Eesti mäesuusahooaeg avati Kiviõli radadel

Alexela alpisarja esimestel lumel peetud võistlustel osalesid ka mäesuusatamise klubi Telemark esindajad, kelle jaoks oli tegu otsekui koduradadel esinemisega. Nimelt on mäesuusatajatel tava, et esimene võistlus toimub sügisel ja mäesuusatamise asemel on kavas kehaliste võimete kontroll.