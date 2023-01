Bridžis toimus väike võimuvahetus

​Hõbemedali teenisid Aivar Ojaperv – Liisa Luhaste. Sel paaril on küll paar maakonna meistrivõistluste medalit võistkonnaturniiridelt, kuid paaride arvestuses oli see neile esimene. Märkimisväärne on tõsiasi, et Liisa Luhastel oli kahe ja poole aastane mängupaus, sest ta oli beebiga kodus. Ojaperv-Luhaste võitsid endalegi üllatusena kaks esimest osavõistlust, kuid kolmas läks nässu ja kokkuvõttes tuli leppida teise kohaga.