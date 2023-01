Rakvere linnavalitsuses liiguvad täna töövarjud

Rakvere linnapea Triin Varek kutsub ettevõtjaid ja asutuste juhte andma noortele võimalusi töövarjupäeval. "Noore inimese jaoks, kel karjäärivalik alles ees, on võimalus tutvuda erinevate ettevõtete ja ametitega suur väärtus. Vähim, mida me teha saame, on leida oma tihedas päevakavas aega ja vastata noore ettepanekule jaatavalt," sõnas Varek.