Kes langetas Ukraina lipuvimpli? Rakvere abilinnapea Kert Karus väitis, et see vajus ise alla, ta olevat selle turvakaamera salvestiselt üle vaadanud.

Eile kirjutas Virumaa Teataja, et Rakvere Keskväljakul on langetatud Ukrainas juhtunud kopteriõnnetuses hukkunute mälestuseks Ukraina lipuvimpel poolde vardasse. Abilinnapea Kert Karus ütles täna, et tegelikult juhtus vimpliga hoopis seletamatu lugu.