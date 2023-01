Õhupuudusel tekib taliviljale roosakat värvi hallitus, mida rahvasuus lumeseeneks kutsutakse, oskuskeeles on selle nimetus fusarioos. Mis halvimal juhul edasi saab? See sõltub Kallise sõnul sellest, kaua hallitus kestab. Kevadel hakkab päike seda kimbutama. Pikemat aega püsiv hallitus võib taimele halvasti mõjuda. “Kui on kaua lume all, tapab taime ära,” selgitas Kallis.