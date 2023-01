Vaade: kurb lugu inimesest ja loomadest

Toolse kasside varjupaika teavad vist pea kõik Lääne-Virumaa inimesed. Paljudele on läinud südamesse tragi pererahva pingutused selle nimel, et koduta jäänud lemmikud saaksid peavarju, kõhutäidet ja hoolt. Alguses toimetasid Toolsel kassidega memm ja taat, viimaks jäi memm üksi. Küllap on paljudele südamesse läinud ka viimastes lehenumbrites kajastunud lood sellest, et üksi jäänud vanaproua enam hulga kassidega hakkama ei saa ja kassid tuleb ümber paigutada.