Kommentaar: kodulaen ja kodu peaksid olema mõlema partneri nimel

Küllalt tihti vormistatakse kodu ostes tehing nii, et kaks inimest võtavad laenu, aga üks inimene saab vara omanikuks. Kui inimesed ei ole abielus või neil on abielus olles valitud varalahususe režiim, siis põhimõtteliselt ei ole omanikuna registrisse kandmata inimesel õigust omandile ehk kooselu lõppedes peab ta suure tõenäosusega, kaks kätt taskus, ühisest kodust lahkuma.

Ainus ja prognoosimatu eduga alternatiiv on algatada kallis kohtuasi ja püüda tõestada, et vara omandati seltsingulepingu alusel. Selle eelduseks on aga ka fakt, et kogu paari ühine elu on piisava põhjalikkusega dokumenteeritud ning pidevalt korjatud tšekke ja arveid, mis tõestaks kinnisvara omanikuks mitte vormistatud inimese panuse suurust vabalt koos elanud pere elu finantseerimisse.