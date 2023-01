Parim looduse kaitse on keskkonnasõbralik käitumine

Millises mahus on inimene koos oma vajadustega veel mõistlik osa loodusest? Selles on küsimus. Iga liigi, nii ka inimese eesmärk on sigida ja levida, suurendada oma arvukust ja see on normaalne. Häda on selles, et alates tööstusrevolutsioonist on inimene saanud liialt suure konkurentsieelise võrreldes teiste liikidega. Me kõik teame, mis juhtub, kui hülged kalad ära söövad või huntide arvukus käest läheb ja metskitsed otsa saavad. Kiskja jääb toiduta ja tema arvukus langeb drastiliselt ning ring algab jälle otsast peale.