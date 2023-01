Toolse varjupaiga perenaine: “Annetusi ma enam ei küsi”

Põllumajandus- ja toiduameti spetsialistid jõudsid pärast teisipäevast inspekteerimist arusaamale, et muretsema paneb rohkem inimese kui loomade olukord ja seetõttu oleks mõistlik lasta loomakaitsjatel kassid enda hoolde võtta. Lõplikult peab selleks siiski loa andma nende perenaine Malve Tooming ise.

MTÜ Käpa Abi asutaja Hannes Meristu ütles eile, et kõiki kasse sealt ära viia ei olegi võimalik, kuna neid pole kuhugi paigutada. Meristu sõnul on tema soov parandada Malve Toominga ja tema kiisude elutingimusi. Pärast loo avalikuks tulemist on temaga ühendust võtnud teisi vabatahtlikke ja soovinud teda selles aidata. “Arutasime paari sõbraga. Peame aitama elamise korda teha ja tahaksime talle tuua sinna voodi, selleks peab olema tema kirjalik nõusolek,” ütles Meristu.