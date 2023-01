Liiklus riigi põhimaanteel seisis avarii tõttu üle viie tunni

Tallinnast Narva poole suundunud raskeveok sattus nii-öelda mustale jääle ja libises teele risti, sulgedes neljarealisel maanteel kaks sõidurada täielikult. Võimalik, et veokijuht kaotas oma sõiduki üle kontrolli selle tõttu, et tema ees sõitnud haagisuvilat vedanud sõiduauto libises teelt välja. Veoki taga sõitnud sõiduauto Audi juht keeras ise oma auto kraavi, et vältida otsasõitu veokile. Teine sõiduauto, Škoda, üritas ilmselt veokist mööda pääseda, kuid põrkas sellega kokku.