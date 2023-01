Oleg Gross ikka paneb: firmapeole on esinema kutsutud Ottawan, Haddaway ja Kate Ryan

Pidu toimub Rakvere spordihallis järgmisel nädalavahetusel, külalisi on oodata 3000 ringis. Ettevõtte töötajad on peole kutsutud koos abikaasade-elukaaslastega.

"Kaks aastat jäi pandeemia tõttu vahele," rääkis OG Elektra omanik Oleg Gross. "See on uueaastapidu ja tänuüritus nii omadele töötajatele kui ka koostööpartneritele. Aastavahetusel on kõigil palju tegemist, sestap pidutseme firmaga pisut hiljem, kui on juba rahulikum aeg."