Kohalikud ettevõtjad tegid Rakvere linnuse loomadele kingituse

Hooaega arvestatakse suve lõpust, kui Vallimäe nõlvadelt rohtu enam nosida ei saa, kuni kevadeni, mil see taas võrsuma hakkab. Just sel perioodil vajavad loomad söögiks heina, ja mitte vähe. Loomade talitaja Lyan Luik tegi kõikide loomade heinanosimise põhjal väikese varuga arvutuse ning asus juba eelmisel suvel otsima kohta, kust tellida 15 tonni heina.

Samuti on loomadel tarvis natuke väiksemas mahus põhku ehk nisu-, odra- ja rukkivartest teraviljajääki. Heinast väiksema toiteväärtusega põhk sobib mõnele loomale ka söögiks, kuid põhiliselt kulub see allapanuks. Luik meenutas, et sügisel manala teed läinud linnuse staaristaatuses eesel Mickens sõi lisaks heinale isukalt odrapõhku. Uut eeslit on tal plaanis otsima hakata alles märtsikuus.