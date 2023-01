Ida päästekeskuse juhid kohtusid Rakvere linnajuhtidega

IPK juhataja Ailar Holzmanni sõnul on neil kavas kohtuda kõigi Virumaa kohalike omavalitsuste juhtidega, et anda ülevaade IPK olulisematest koostöökohtadest omavalitsusega, saada tagasisidet päästeametile, tutvustada IPK valdkondade juhte ja tutvuda ise omavalitsusjuhtidega.

Rakvere linnapea Triin Varek tänas ida päästekeskuse juhte sisuka kohtumise ja sel nädalal kohalikele omavalitsustele korraldatud üleriigilise lauaõppuse 79 SÄRTSU korraldamise eest. "Tõdesime, et Rakvere linn on nii elanikkonnakaitse valdkonnas kui ettevalmistusfaasis elektrikatkestusteks päris palju ära teinud," ütles ta. "Tänu kuulub siin nii allasutustele kui elutähtsate teenuste osutajatele. Esile tulid ka arengukohad, millega riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil edasi liikuda, et veelgi tõsta meie kriisivõimekust."