Esteetika- ja tantsukool annab suurel laval aru

Esteetika- ja tantsukooli asutaja ja juht Merje Poom rääkis, et talvekontserte on antud spordikeskuses üle kümne aasta. Paraku tegi koroonaviirus omad korrektiivid ja kahel aastal jäi talvekontsert ära. Küll korraldati eelmise aasta kevadel Rakvere teatris kevadkontsert. Poomi sõnul on kahel majal erinev aura ja nendes esineminegi erinev.

Homme õhtul antava talvekontserdi eesmärk on näidata lastevanematele ja külalistele, mida lapsed on õppinud. Kontserdil astub üles ka tuntud tšellist Silvia Ilves. Poom selgitas, et mingil ajal on kontserdile kutsutud külaline, kes üritusele vürtsi juurde annab. Kes aga on õhtu juht? See jääb kuni homseni saladuseks. "Ta on kindlasti tuntud inimene," lisas Poom.