Tarva korvpallimeeskonda ootavad suured muutused, tegevjuhina hakkab uuest hooajast tööle Tanel Suslov

MTÜ Minu Tarvas juht Mart Riga, kellest saab uuest korvpallihooajast korvpalliklubi Tarvas omanik, avas Virumaa Teatajale veidi tulevikuplaane. Riga sõnul on tema senine tegevus olnud aastaid investeeringutega tegelemine ning nende haldamine Eestis ja ka piiri taga. Riga ütles, et ei pea ennast nii võimekaks, et kõike üksinda korraldada, seetõttu on plaanis klubi majandamiseks luua korralikult toimiv taustsüsteem kuni viiest inimesest. Tegevjuhina hakkab tegutsema korvpalliringkondades tuntud Tanel Suslov.