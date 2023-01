Nädala kaja: mis uudist?

Sõbrad ikka kohtudes küsivad, et mis uudist. Sellele reeglina pikka vastust ei oodata. Umbes nagu “kuidas läheb?”. Vahel peksavad küsijat omad vitsad ja siis ta peabki pikalt kuulama, kuidas teisel inimesel läheb. Kui ajakirjanikult uurida, et mis uudist, võib juhtuda, et muude juttudeni ei jõutagi, sest uudiseid jätkub igal ajal piisavalt. Erandiks polnud ka lõppev nädal.