Kolumn: aga kes kaitseb õpilase õigusi?

Miks üldse selline teema üles võtta? Õppekavade üle on vaieldud kogu aeg. Need on ka kogu aeg muutunud, muutuvad varsti jälle. Aga ajapikku on hakanud silma mõned tendentsid. Ja see puudutab eriti gümnaasiumi õppekavasid. Tundub, et need on muutunud tihedamaks ja mahukamaks.