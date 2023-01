Bussipeatuste valgustamist seadused ja määrused ei nõua

Virumaa Teataja lugejad on kurtnud, et paljud maakonnas asuvad bussipeatused on valgustamata. Asjasse puutuvad ametnikud selgitavad, et ükski regulatsioon bussipeatuste valgustamist ei nõua, seda tehakse reisijate hulgast, ohutusest ja kulude suurusest lähtuvalt.