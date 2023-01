Filmi peategelane Mark Pusta avastab pea pooljuhuslikult unikaalse karstimaastiku ja karstimaa, Võhmetu-Lemküla karstijärved ja karstiluha. Ta hakkab sinna huviretki tegema ja vana kohalik metsavaht Lennart Stahl jutustab talle kõike põnevat, mis piirkonnaga seostub. Pusta soovib saada karstimaa giidiks, kui ta on kõik sealse huvitava avastanud ja endale selgeks teinud. Ehkki tal see kohe ei õnnestu, saabub siiski esimene bussitäis rahvast ja karstimaa on huvilisi täis ...