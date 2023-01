Vägivaldses suhtes kaotab naine iseenda

Energiline ning alati rõõmsameelne Hanna on seltskonnas hea kuulaja ja särav vestluskaaslane. Aga see ei ole alati nõnda olnud. Tegelikult ei ole tema nimi Hanna, kuid nimetame teda seekord nii. Endine kaaslane on tema elu niigi keeruliseks kruttinud. Abielu ajal sai naisest iseenda hale vari, kes pidi igast teost või ostust abikaasale aru andma. Ta lagunes võimuka kaaslase kõrval kildudeks, kuid on end nüüdseks taas kokku lappimas.