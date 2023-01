Patoloog oli selgitanud, et insuldi tagajärjel surnul võivad kõrvad sinakaspunase tooni omandada. Aga niisuguste kõrvadega kadunud Simon matuselistele välja seada – see on mõeldamatu! Lesk oli nõutu, ent miniate soovitusi surnule rätik pähe siduda või kõrvu peitekreemiga määrida ka kuulda ei võtnud. Las siis olla.