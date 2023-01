Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves, üksikute selgimistega ilm. Kagu-Eestis võib kohati vähest lund sadada. Paiguti on udu. Öö hakul puhub idakaaretuul 2-8 m/s. Pärast keskööd on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 2-8, pikemate selgimiste korral kuni 10 kraadi.