Eeloleva nädala ilm muudab liiklusolud raskeks

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Vastu hommikut jõuab Põhja-Eestisse sajuala ning laieneb aeglaselt lõuna-kagu suunas. Sajab lund ja paiguti tuiskab, saartel ja rannikul tuleb sekka ka lörtsi ning vihma ning varitseb jäiteoht. Puhub edelatuul 3-8, puhanguti 11, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 2-7 kraadi, saartel ja läänerannikul jääb õhutemperatuur -2 ja +2 kraadi vahele. Liiklusolud on keerulised. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Saartel ja rannikul tuleb sekka ka lörtsi ning vihma ning jäiteoht püsib. Pärastlõunal loode poolt alates sadu järk-järgult lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 17 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on Kesk- ja Ida-Eestis 0 kuni -2, Lääne-Eestis tuleb 1-3 kraadi sooja. Liiklusolud on keerulised.