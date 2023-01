Rakvere jalgpallinoormehed lähevad Balti liigas esmalt vastamisi tiimiga FC Tallinn

Noorjalgpallurite Balti liiga sai avapaugu mullu, kui mõõtu võtsid U15 vanuseklassi meekonnad. Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) tehnilise direktori Janno Kivisilla sõnul oli võistlussari edukas ning kolme riigi ühisel soovil selgitatakse tänavu parim nii U15 kui ka U16 vanuseklassis. "Möödunud aastal toimunud Balti liigas osalenud võistkondade tagasiside oli väga positiivne. Niisiis jõudsime kolme riigiga ühisele järeldusele, et 2007. aastal sündinud noormeestele võiks rahvusvahelist väljundit pakkuda ka tänavu, sedapuhku U16 vanuseklassis. Nende kõrval selgitavad U15 vanuseklassis Balti riikide parima 2008. aastal sündinud noormehed," rääkis Kivisild.

Kui koondise tasandil on selles vanuses noortele mitu võistlussarja, siis Balti liiga lisab rahvusvahelise kogemuse saamise võimaluse ka klubijalgpalli mängijatele. Mõlemas vanuseklassis on vastamisi Balti riikide parimad noormängijad: võistlustules on Eesti, Läti ja Leedu kodustel meistrivõistlustel esimesed neli kohta saavutanud võistkonnad.