Haljalas hakkavad lapsed peagi uude kooli kolima

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on rõõm tõdeda, et ehitustööd on jõudnud lõpule ja kool sai asjasse puutuvatelt riigiasutustelt kooskõlastused kätte, millest lähtuvalt vallavalitsus möödunud nädalal ka hoonete kasutamiseks load väljastas. Vallavanema väitel peaks aga koolimaja täielikult sissekolimiseks valmis saama paari nädala jooksul, kuna ehitajal tuleb veel teha vaegtöid ja samal ajal käib ka hoonekompleksi sisustamine.