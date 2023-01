Repliik: kui palju on vallal vaja vara?

Sest mida vähem on vallal ettevõtteid, seda vähem vajatakse ametnikke nende juhtimiseks, seda vähem peab neile palka maksma. Müügist saadud raha kosutab valla eelarvet, mis muidu jääks ehk miinuse poole peale.

Kuid õhem omavalitsus tähendab ühtlasi seda, et on vähem hoobasid protsesside suunamiseks. Kui kütte, vee ja spordiga tegelevad valla ettevõtted, saab omavalitsus määrata sooja hinna, joogivee hinna ja tervisespordi hinna. Kui kõik on erakätes, jääb loota üksnes konkurentsiameti sekkumisele.