Kaks viimast nädalavahetust on Viru maleva kaitseliitlased teinud Rutja lasketiirus õppelaskmisi Ameerika ühendriikides toodetud automaattulirelvaga LA-R20-RAHE. See kaalub 3,4 kilo, salve mahub 30 padrunit ja laskeulatus on üle 500 meetri.