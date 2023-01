Rakveres langetatakse ohtlikke puid

Rakvere linnaaedniku Kärt-Mari Paju sõnul on tegemist osaga igaaastasest korralisest raiest. "Puud, mis lähevad langetamisele, on olnud probleemiks juba pikka aega," kõneles Paju ja lisas, et paari puu haaval on neid varem eemaldatud, kuid nüüd on kätte jõudnud aeg võtta maha veel säilinud kuused. Kõik langetamisele minevad kuused on juurepessust nõrgestatud ning kooreüraskist tabandunud, mistõttu on puud halvas seisukorras. "Inimeste ja nende vara ohutuse tagamiseks on vaja need likvideerida," selgitas linnaaednik.