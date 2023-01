Estoloppeti uus hooaeg algab juba sel laupäeval Viru maratoniga

Kui tavapäraselt on Viru maratoni sõidetud kahel 21-kilomeetrisel ringil, siis seekord on maratoni distantsi pikkuseks kas kaks 12-kilomeetrist või kolm 8,7-kilomeetrist ringi. "See tähendab, et seekordse maratoni kogupikkuseks on umbkaudu 26 kilomeetrit, olenevalt laupäevastest lumeoludest. Maratoni lühike distants on ühe ringi pikkune," rääkis 37. Viru maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi, lisades, et täpsemalt saab sellest teada anda neljapäeval, kui temperatuur on uuesti miinuspoolele langenud. Praegu on rajapõhi valmis, kuid vahepeal peaks ilmateate kohaselt sadama lund veel juurde ning peale seda lubas sula.