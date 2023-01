Kungla lasteaed pidas Keskväljakul põnnide mürgliga sünnipäeva

Täna kogunesid ka teiste Rakvere lasteaedade mudilased Keskväljakule, et koos laulda ja tantsida. Rakvere Kungla lasteaia direktor Liidia Bobkova sõnas, et sünnipäevaüritusi jagub terve nädala peale. Eile kaunistas lasteaiapere lasteaeda. Homme tuleb pannkoogipäev. "Lapsed küpsetavad lasteaias pannkooke," ütles Bobkova, kel täitub suvel tööjuubel – 30 aastat Kungla lasteaias.

Neljapäeval on Kungla lasteaeda külla oodatud kolleegid teistest haridusasutustest. Traditsioonilist aktust või kontserti ei tule. "Meil tuleb vabade valikute päev. Külalised käivad ringi ja vaatavad rühmades, mis tegevusi pakutakse. Saalis on pannkoogipidu," tutvustas lasteaia juht peoplaane. Kuna lasteaial on oma õunaaed, saavad külalised kingituseks oma aia õuntest tehtud moosi. Reedel peavad sünnipäevapidu Kungla lasteaia töötajad.