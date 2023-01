Narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade hulk on hüppeliselt kasvanud

Praegu teadaolevast 79-st narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhust on 38 protsenti seotud sünteetiliste opioididega, täpsemalt nitaseenide ainerühmaga. Enamik neist ehk 22 on seotud protonitaseeni, seitse metonitaseeni ja kuus isotonitaseeni tarvitamisega. Mõne üledoosisurma puhul on tegemist mitme nitaseeni kombinatsiooniga.