Nutiseade ei tee seda, mida nimi lubab, vaid pigem vastupidi

Seekord kutsus Rakvere Kungla lasteaed huvilisi kaasa mõtlema ja arutlema laste vaimse tervise teemalisel veebiseminaril “Lapsed ja nutineedus”, kus esines ajuteadlane Jaan Aru. Ta juhtis juba loengu alguses tähelepanu sellele, et olles ise huvitatud nii inimese ajust, psühholoogiast kui ka tehisintellektist, ei võitle ta nutiseadmete vastu, vaid laste ja ka täiskasvanute aju eest, kuna me kõik oleme võimelised rohkemaks. Mida see tähendab?

Lühidalt kokku võttes tähendab see seda, et meie laste aju on suuteline palju enamaks, kui me arvame. Loovus, loomingulisus ja andekus on mõisted, mida tõlgendatakse ajuteadlase sõnul sageli valesti – neid omadusi nähakse kui midagi, mis mõnel inimesel on ja mõnel mitte. Jaan Aru juhtis tähelepanu tõsiasjale, et kuna inimese aju on plastiline, on iga laps ja täiskasvanu võimeline ennast teostama ja oma potentsiaali realiseerima.