Eesti saab uue lipupäeva

"Mul on väga hea meel, et sellest aastast alates tähistame eesti kirjanduse päeva kui lipupäeva, see on tunnustus eesti kirjanduse mitmekülgsusele ning meie tublide kirjanike tööle," ütles kultuuriminister Piret Hartman. "Kirjandusel on oluline roll ühiskonnas nii põlvkondade ühendajana, traditsioonide hoidjana kui ka mõistmise suurendajana. Emakeelse ilukirjanduse lugemine rikastab sõnavara, aitab mõtestada ümbritsevat maailma ja sõnastada oma kujutlusi viisil, mida ei võimalda ükski teine kunstivorm. Meie kirjandus teeb ka kogu Eesti maailmas suuremaks läbi eduka tõlkekirjanduse. Kirjanduse mõju inimese vaimsele võimekusele ning kultuurilisele seotusele on hindamatu."